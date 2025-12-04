В Перу гражданина Украины приговорили к 15 годам тюрьмы за убийство россиянки

Иван Кузьмин признал вину и сообщил, что был под действием галлюциногенных веществ

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 декабря. /ТАСС/. Перуанский суд приговорил к 15 годам, 4 месяцам и 5 дням лишения свободы гражданина Украина Ивана Кузьмина за убийство россиянки Людмилы Лазаренко. Об этом сообщил телеканал Panamericana.

Осужденный признал свою вину, но заявил, что находился под действием галлюциногенных веществ, которые употребляют на шаманских церемониях в Перу. Однако токсикологическая экспертиза, проведенная после задержания Кузьмина, показала отрицательный результат. Психиатрическая экспертиза также показала, что он находился во вменяемом состоянии.

С учетом времени, которое Кузьмин уже находится под стражей, он сможет выйти на свободу в декабре 2039 года. Суд также обязал его выплатить родственникам убитой 80 тыс. солей ($23,8 тыс.).

Кузьмин убил Лазаренко с особой жестокостью в августе 2024 года в оздоровительном центре в департаменте Лорето на севере Перу. Гражданин Украины был задержан на месте преступления. Свидетелям пришлось связать его до прибытия полиции.