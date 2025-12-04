Мизулина: ВСУ планировали ударить во время концерта Shaman в Белгороде

Благодаря слаженным действиям силовых ведомств и местных властей удалось избежать жертв среди гражданского населения, отметила глава Лиги безопасного интернета

Ярослав Дронов (Shaman) © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. ВСУ планировали совершить теракт, нанеся ракетный удар по площадке, где должен был выступать заслуженный артист России Shaman (Ярослав Дронов). Благодаря слаженным действиям российских силовых ведомств и местных властей удалось избежать жертв среди гражданского населения. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в Telegram-канале.

"Уже по приезде в город мы с Ярославом узнали, что киевские террористы планируют ракетный удар по месту проведения концерта. В этот момент площадка была полностью оцеплена, зрителей не пускали. Позже информация о возможном теракте подтвердилась. Была объявлена ракетная опасность, ВСУ планировали ударить по площадке в момент исполнения на сцене Гимна России", - рассказала она.

Глава Лиги безопасного интернета подчеркнула, что на два концерта были проданы все билеты, что означало более 2 тыс. потенциальных зрителей.

Мизулина добавила, что после отмены мероприятий певец встретился с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. В ходе беседы было принято решение совершить визит к семье участника специальной военной операции.