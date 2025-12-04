Руководителя и трех работников рехаба в Егорьевске доставили в полицию

В реабилитационном центре незаконно удерживали 26 человек

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции доставили в территориальный отдел руководителя и троих работников реабилитационного центра, расположенного в Егорьевске, где незаконно удерживали 26 человек. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"В территориальный отдел полиции при силовой поддержке Росгвардии были доставлены руководитель и трое работников центра для дальнейшего разбирательства", - сказала она.

По словам Петровой, учреждение размещалось в частном доме, вход был ограничен. "На момент проведения мероприятий в центре находились 26 человек, которые проходили реабилитацию от разных видов зависимостей", - пояснила начальник пресс-службы, отметив, что в ходе опроса люди сообщили о том, что сотрудники данного учреждения систематически наносили им телесные повреждения, а также связывали и оставляли в подвальном помещении.

Собранные в результате проверки материалы полицейскими были направлены в следственные органы, которыми принято процессуальное решение. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что задержан руководитель реабилитационного центра АНО "Неугасимая надежда" Виталий Сережкин.