Москвича приговорили к 13 годам колонии за участие в террористической организации

В октябре 2022 года Максим Григорьев инициативно вступил в "Легион "Свобода России", признанный Верховным судом РФ террористическим и запрещенный на территории страны

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил к 13 годам лишения свободы жителя Москвы, вступившего в запрещенное в России террористическое украинское вооруженное формирование "Легион "Свобода России". Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"К 13 годам лишения свободы приговорен 56-летний житель столицы Максим Григорьев за участие в вооруженном формировании и деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 208 УК РФ, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ). <…> С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы Григорьев будет отбывать первые три года в тюрьме, а оставшуюся часть наказания - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что в октябре 2022 года Григорьев, находясь на территории московского региона, инициативно вступил в "Легион "Свобода России", признанный Верховным судом РФ террористическим и запрещенный на территории страны, направив собственноручно заполненную анкету участника в чат организации. После этого он участвовал в деятельности данного вооруженного формирования, передавая его представителям и участникам информацию о передвижении сил и средств правоохранительных органов.

Кроме того, с мая 2023 года по июнь 2024-го Григорьев, действуя по указанию неустановленных представителей организации, в одном из мессенджеров установил контакт с лицом, обладающим навыками в области разработки БПЛА и направил ему задание на разработку программного обеспечения (ПО) беспилотников с системой автоматического наведения на цель без участия человека, намереваясь в дальнейшем передать это ПО участникам террористической организации для его использования в боевых действиях против Вооруженных сил России.