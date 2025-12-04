Экс-главу района в Карелии осудили условно за злоупотребление полномочиями

Олега Болгова приговорили к трем годам лишения свободы условно

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 4 декабря. /ТАСС/. Суд признал виновным бывшего главу администрации Лахденпохского района Олега Болгова в злоупотреблении должностными полномочиями. Его приговорили к трем годам лишения свободы условно, сообщили в прокуратуре Карелии.

"Лахденпохский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Лахденпохского района Олега Болгова и признал его виновным по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) <...>. Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил Болгова к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года", - сказано в сообщении.

Являясь главой администрации, Болгов присвоил четырем квартирам в Лахденпохье статус служебных и обеспечил их предоставление себе и своим подчиненным для личного проживания. Эти помещения приобрели на бюджетные средства в рамках программы по переселению из аварийного жилья на 2019-2025 годы. Квартиры подлежали предоставлению по договорам соцнайма или мены тем, кто нуждался в улучшении жилищных условий. Своими действиями Болгов нарушил права и законные интересы граждан, а также подорвал авторитет возглавляемого им органа местного самоуправления, отметили в прокуратуре.