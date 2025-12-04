В Крыму нашли тело мужчины, подозреваемого в убийстве племянника

Следователи устанавливают обстоятельства его смерти

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Тело мужчины, подозреваемого в убийстве 12-летнего племянника и покушении на жизнь 6-летнего племянника и их 37-летней матери, нашли в Республике Крым, сообщили в ГСУ СК по региону и городу Севастополю.

Ранее в СК сообщили, что 27-летний подозреваемый убил 12-летнего племянника и ранил 6-летнего племянника и их 37-летнюю мать. Женщине и ее малолетнему сыну удалось спастись, в тяжелом состоянии они попали в реанимацию.

"В настоящее время состояние ребенка стабилизировалось, с ним работают следователи. Мама мальчика находятся в реанимационном отделении больницы, где ей продолжают оказывать всю необходимую помощь. Сегодня тело подозреваемого обнаружено в поле вблизи села Залесье Симферопольского района", - говорится в сообщении.

Следователи устанавливают обстоятельства смерти фигуранта.