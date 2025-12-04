В Брянске экс-сотрудницу учреждения "Безопасный регион" осудили по делу о взятке

Ей назначили восемь лет шесть месяцев колонии общего режима и штраф в 5 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

БРЯНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Бежицкий районный суд Брянска назначил восемь лет шесть месяцев колонии общего режима и штраф в 5 млн рублей бывшей сотруднице ГКУ БО "Безопасный регион" по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновную к 8 годам 6 месяцам лишения свободы, со штрафом в размере более 5 млн рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 3 года", - говорится в сообщении.

Фигурант дела признана виновной по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). Установлено, что с июня 2022 по август 2024 года женщина, занимая должность ведущего специалиста по закупкам и имея возможность влиять на закупки учреждения, получила взятку от местного предпринимателя в размере более 1,7 млн рублей. Сообщается, что фигурант дела намеревалась получить еще 770 тыс. рублей. "Деньги передавались за способствование в заключении с ним государственных контрактов на поставку технических средств фиксации административных правонарушений", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что сумма взятки конфискована в доход государства. Предприниматель от уголовной ответственности освобожден, потому что добровольно сообщил правоохранителям о преступлении и способствовал его раскрытию. Приговор не вступил в законную силу.