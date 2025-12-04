Экс-главу Новолакского района Дагестана арестовали

Его подозревают в превышении должностных полномочий

МАХАЧКАЛА, 4 декабря. /ТАСС/. Бывший глава Новолакского района Дагестана заключен под стражу до 2 февраля 2026 года по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции республики.

"Кировский районный суд г. Махачкалы рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении экс-главы Новолакского района. <…> Суд постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 2 февраля 2026 года", - говорится в сообщении.

По материалам дела, подозреваемый, занимая должность главы района, безвозмездно передал в собственность 37 лицам земельные участки общей площадью 5,17 гектара. Установлено, что получатели участков не были признаны нуждающимися в жилье и не имели законных оснований для получения участков.