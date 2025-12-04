Адвокат Архиепископа Аршака раскрыл подробности обвинения

По словам Арсена Бабаяна, мужчина обвиняется следствием в том, что якобы в 2018 году он через своих служащих подложил в рюкзак одного из участников акции протеста против Католикоса всех армян Гарегина II наркотическое средство

ЕРЕВАН, 4 декабря. /ТАСС/. Глава канцелярии Армянской апостольской церкви (ААЦ) архиепископ Аршак Хачатрян обвиняется следствием в том, что якобы в 2018 году он через своих служащих подложил в рюкзак одного из участников акции протеста против Католикоса всех армян Гарегина II наркотическое средство. Об этом сообщил адвокат архиепископа Арсен Бабаян.

Адвокат рассказал, что его подзащитный 4 декабря был задержан сотрудниками Службы национальной безопасности (СНБ) Армении на выходе из здания Следственного комитета после допроса в рамках дела о скандальном видеоролике, который приписывался архиепископу Аршаку.

"После задержания сотрудниками СНБ в Следственном комитете мы узнали, что архиепископ Аршак Хачатрян обвиняется в том, что якобы он поручил одному из своих служащих подложить в рюкзак одного из участников акции протеста против католикоса в 2018 году наркотическое средство - "травку" для его дискредитации",- рассказал Бабаян в прямом эфире в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). При этом он назвал обвинение абсурдным.

По словам адвоката, следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении священнослужителя меры пресечения в виде заключения под стражу.

При этом он выразил уверенность, что власти Армении, задерживая архиепископа Аршака фактически по обвинению в сбыте наркотических средств, преследуют цель дискредитировать его в глазах общественности.

Ранее стало известно, что Служба национальной безопасности (СНБ) Армении задержала главу канцелярии Армянской апостольской церкви архиепископа Аршака Хачатряна. Следствие инкриминирует ему деяние, предусмотренное п. 1 и 4 ч. 2 ст. 393 УК РА ("незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в месте проведения мероприятий").

Летом 2018 года, на волне "бархатной революции" группа лиц провела акцию протеста против Католикоса всех армян Гарегина II, требуя его отречения от сана. Тогда акции не увенчались успехом.