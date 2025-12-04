Экс-полицейского Веделя вновь приговорили к семи годам по делу о фейках

Гособвинение просило для бывшего полицейского 11 лет колонии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Перовский суд Москвы вновь назначил семь лет колонии бывшему сотруднику столичной полиции Сергею Веделю (ранее Клоков), осужденному ранее на тот же срок по делу о распространении заведомо ложных сведений о российской армии. Об этом журналистам сообщил его адвокат Даниил Берман.

"Суд назначил моему подзащитному Веделю наказание в виде семи лет лишения свободы", - сказал адвокат. Ранее гособвинение просило для бывшего полицейского 11 лет колонии.

Перовский районный суд Москвы ранее приговорил Веделя к семи годам колонии по делу о распространении заведомо ложных сведений о российской армии. Позднее Мосгорсуд отменил этот приговор и отправил дело на пересмотр в суд первой инстанции. Как следует из материалов дела, Ведель вырос в русскоязычной семье в украинском городе Буча. Более 20 лет он проработал в московской полиции на должностях водителя, техника и других. Из органов внутренних дел он уволился в звании капитана полиции. С начала специальной военной операции на Украине он критически высказывался о действиях российских войск в ходе телефонных разговоров с коллегами. Это и стало причиной возбуждения в отношении него уголовного дела. Стенограмма телефонных разговоров оказалась одним из доказательств его вины.

По мнению адвоката Бермана, прокуратура в ходе заседания представляла частные разговоры его подзащитного о военной операции на Украине как публичное выступление.