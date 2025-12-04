ТАСС: студентов экономического факультета МГУ эвакуировали из здания

На месте работали оперативные службы и кинологи

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. студентов экономического факультета эвакуированы из здания на Ленинских горах в Москве. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Проведена эвакуация студентов из здания на Ленинских горах, около 1,5 тыс. человек", - сказал собеседник агентства. На месте работают оперативные службы и кинологи.

Позднее в оперативных службах сообщили, что подозрительных предметов не обнаружили.

"Ничего подозрительного после проверки не обнаружено, студенты возвращаются в здание", - сказал собеседник агентства.

В новость были внесены изменения (20:06 мск) - добавлена информация об отсутствии обнаруженных подозрительных предметов.