ТАСС: студентов экономического факультета МГУ эвакуировали из здания
Редакция сайта ТАСС
16:38
обновлено 17:07
МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. студентов экономического факультета эвакуированы из здания на Ленинских горах в Москве. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
"Проведена эвакуация студентов из здания на Ленинских горах, около 1,5 тыс. человек", - сказал собеседник агентства. На месте работают оперативные службы и кинологи.
Позднее в оперативных службах сообщили, что подозрительных предметов не обнаружили.
"Ничего подозрительного после проверки не обнаружено, студенты возвращаются в здание", - сказал собеседник агентства.
В новость были внесены изменения (20:06 мск) - добавлена информация об отсутствии обнаруженных подозрительных предметов.