Москвича 15 раз оштрафовали за публикацию в соцсети сатанинского символа

Иван Кузнецов опубликовал материал, содержащий изображение "крест Левиафана (сульфур)"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Тушинский суд Москвы 15 раз оштрафовал москвича Ивана Кузнецова за публикацию на своей странице во "ВКонтакте" символики Международного движения сатанизма, которое признанно экстремистским и деятельность которого на территории РФ запрещена. Об этом сказано в текстах судебных документов, с которыми ознакомился ТАСС.

"Признать Кузнецова Ивана Андреевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 (одна тысяча) рублей", - сказано в одном из решений суда в отношении правонарушителя. Всего же суд вынес 15 аналогичных постановлений, по каждому из них Кузнецов оштрафован на 1 тыс. рублей.

Как сказано в документах, Кузнецов на странице во "ВКонтакте" под псевдонимом Джон Смит 15 раз опубликовал материал, содержащий изображение "крест Левиафана (сульфур)", являющееся символикой запрещенного Международного движения сатанизма. Публикации были открыты для свободного доступа неограниченного круга лиц. Рапорт был выявлен сотрудниками Центра противодействия экстремизму МВД РФ, после чего в отношении Кузнецова были составлены 15 протоколов.