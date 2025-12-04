На трассе А-108 в Подмосковье столкнулись четыре фуры

Сотрудники ГАИ установливают причины и обстоятельства ДТП

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Четыре грузовика столкнулись на трассе А-108 в районе Ступино. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В 17:35 на 308-м километре трассы А-108 произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, столкнулись четыре грузовых автомобиля, двигавшихся в попутном направлении", - сообщили в ведомстве.

В результате ДТП один из водителей получил телесные повреждения.

Сотрудники ГАИ установливают причины и обстоятельства ДТП.