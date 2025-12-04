в Цхинвале после ДТП госпитализировали пять человек

ЦХИНВАЛ, 4 декабря. /ТАСС/. Пять человек госпитализированы в Республиканский многопрофильный медцентр Южной Осетии после дорожно-транспортного происшествия в Цхинвале. Как сообщила пресс-служба Минздрава республики, среди пострадавших двое детей.

"Пять человек госпитализированы в Республиканский многопрофильный медицинский центр (РММЦ) после ДТП в Цхинвале. Среди пострадавших - 18-летний мужчина, состояние которого оценивается как крайне тяжелое.

Также в аварии пострадали двое детей. С ушибами различной степени тяжести они были доставлены в детскую больницу. Их состояние стабильное, угрозы для жизни нет", - сказали в Минздраве.

Как уточнили ТАСС в МВД Южной Осетии, авария произошла на юго-восточной окраине Цхинвала.

"Предварительно, водитель автомашины "ВАЗ-2121", 18-летний житель поселка Дзау, выезжая на главную дорогу, не уступил дорогу автомашине "УАЗ Патриот" и допустил столкновение. В результате аварии "УАЗ Патриот" перевернулся на обочине. С различными телесными повреждениями в РММЦ были доставлены водитель и пассажир "ВАЗ-2121", а также водитель и четыре пассажира "УАЗ Патриот", - пояснили в пресс-службе МВД.

На месте работают сотрудники милиции, выясняются обстоятельства происшествия.