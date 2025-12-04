В Донецке при пожаре в многоквартирном доме погибли младенец и две женщины

Еще один человек пострадал

ДОНЕЦК, 4 декабря. /ТАСС/. В Донецке две женщины и грудной ребенок погибли при пожаре в одноэтажном многоквартирном доме, один человек пострадал. Об этом сообщили в телеграм-канале главного управления МЧС России по ДНР.

"Днем в Кировском районе в одноэтажном многоквартирном доме загорелась одна из квартир по всей площади. На линию "101" позвонили соседи. К сожалению, в жилье огнеборцы обнаружили погибших: двух женщин и 7-месячного ребенка. Также пострадала 70-летняя пенсионерка - доставлена в больницу", - сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что на месте пожара работали 32 спасателя и 6 единиц техники.

"Стихия уничтожила вещи и мебель на 30 кв. м. Подразделениям удалось спасти оставшиеся 8 квартир. Органам дознания МЧС предстоит установить причину пожара", - сказали в МЧС по республике.