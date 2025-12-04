В Петербурге огласили приговор выкинувшему кошку из окна мужчине

С учетом срока содержания под стражей наказание считается отбытым

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге назначил наказание в виде 230 часов обязательных работ мужчине, который выкинул кошку из окна девятого этажа. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Мировой судья судебного участка №80 Санкт-Петербурга огласила приговор в отношении Артема Коростелева, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Коростелев в конце января, имея умысел на жестокое обращение с животными в целях причинения ему боли и страданий, действуя с особой жестокостью, умышленно схватил принадлежавшую соседу кошку по кличке Буба породы "метис" и выкинул ее из окна квартиры на девятом этаже. Кошка погибла.

Мужчина пояснил, что проживает в комнате коммунальной квартиры, во время исследуемых судом событий он находился в состоянии легкого алкогольного опьянения. По его словам, кошка постоянно путалась под ногами, что его сильно раздражало, и в какой-то момент в порыве гнева он выбросил ее в открытое окно. Позже Коростелев узнал, что животное погибло, о чем он сильно сожалеет, в содеянном раскаивался.

"Суд назначил наказание в виде 230 часов обязательных работ. С учетом срока содержания под стражей наказание считается отбытым", - говорится в сообщении.