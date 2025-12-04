В Белгородской области из-за атаки ВСУ на коммерческий объект ранен мужчина

Информация о последствиях уточняется

БЕЛГОРОД, 4 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дрона атаковали коммерческий объект в Белгородской области, ранен мужчина. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"В Грайворонскую ЦРБ обратился мужчина, который получил ранения в результате атаки дрона на коммерческий объект в городе Грайворон. Медики диагностировали ему минно-взрывную травму, а также осколочные ранения ног", - говорится в сообщении.

Мужчина отказался от предложенной госпитализации, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно. В оперштабе добавили, что информация о последствиях уточняется.