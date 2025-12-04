В Острогожском районе Воронежской области объявляли угрозу удара БПЛА
ВОРОНЕЖ, 4 декабря. /ТАСС/. Угроза непосредственного удара БПЛА была объявлена на территории Острогожского района Воронежской области. Об этом сообщал губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
"Острогожский район - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон", - написал глава региона.
Позднее Гусев сообщил об отмене угрозы.
Губернатор отметил, что в области сохраняется режим опасности атаки беспилотников.
