В Острогожском районе Воронежской области объявляли угрозу удара БПЛА

Жителей региона призывали зайти в помещение и отойти от окон

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 4 декабря. /ТАСС/. Угроза непосредственного удара БПЛА была объявлена на территории Острогожского района Воронежской области. Об этом сообщал губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

"Острогожский район - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон", - написал глава региона.

Позднее Гусев сообщил об отмене угрозы.

Губернатор отметил, что в области сохраняется режим опасности атаки беспилотников.

В новость внесены изменения (23:02 мск) - добавлена информация об отмене угрозы.