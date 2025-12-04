В Ленобласти ликвидировали пожар в общежитии из строительных вагончиков

Было эвакуировано 30 человек

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Модульное здание из строительных вагончиков, используемое в качестве общежития в Кингисеппском районе Ленинградской области, горело на площади 300 кв. м, эвакуированы 30 человек. Пожар ликвидирован, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

"Сообщение о задымлении по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Слободка, ул. Портовая, поступило на пульт дежурной службы 4 декабря 2025 года. В двухэтажном модульном здании из строительных вагончиков, используемом в качестве общежития, произошло возгорание на втором этаже. Площадь пожара составила 300 кв. м", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что пожар локализован и ликвидирован. "В ходе происшествия из здания было своевременно и организованно эвакуировано 30 человек, проживавших в общежитии", - уточнили в управлении. Информация о погибших и пострадавших не поступала. Причины возгорания выясняются.