The Journal: у самолета Зеленского в Ирландии заметили неопознанные дроны

По информации издания, беспилотники поднялись с северо-востока Дублина и находились в воздухе около двух часов

ЛОНДОН, 4 декабря. /ТАСС/. Четыре неопознанных БПЛА пролетели около Дублинского аэропорта спустя несколько минут после того, как там приземлился борт Владимира Зеленского. Об этом сообщило ирландское онлайн-издание The Journal со ссылкой на источники.

По их информации, инцидент произошел в понедельник вечером, 1 декабря, в районе 23:00 по местному времени (02:00 2 декабря мск). Беспилотники поднялись с северо-востока Дублина и находились в воздухе около двух часов. Они вышли на траекторию полета самолета Зеленского в соответствии с расписанием его полета, однако он шел с опережением графика. Затем дроны некоторое время кружили над кораблем ВМС Ирландии, который секретно патрулировал акваторию Ирландского моря в связи с визитом Зеленского.

Издание отмечает, что пока неизвестно, кто запустил и контролировал беспилотники, а также где они находятся сейчас. Ирландскими службами было принято решение не сбивать дроны, причем военный корабль не обладал необходимым вооружением, а патрулирующие самолеты ВВС не стали вмешиваться. Об инциденте доложили полиции, премьер-министру, Минюсту и Минобороны страны.

The Journal подчеркивает, что в остальном визит Зеленского в Ирландию прошел без серьезных происшествий.