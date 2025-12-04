ТАСС: приговор экс-главе подразделения Росатома признан законным

Геннадия Сахарова в мае 2025 года признали виновным в получении взятки

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Московский городской суд признал законным приговор в рамках первого уголовного дела о взяточничестве в отношении бывшего директора структурного подразделения госкорпорации "Росатом" Геннадия Сахарова, а также взяткодателя - бизнесмена Элгуджи Кокосадзе. Об этом ТАСС сообщил защитник одного из осужденных.

"В ходе рассмотрения наших апелляционных жалоб в Мосгорсуде мы вновь приобщали документы - ответы на 12 запросов, в приобщении которых ранее в первой инстанции Мещанский районный суд нам отказал, но это не повлияло на решение в апелляционной инстанции. Приговор вступил в силу", - сказал собеседник агентства.

Мещанский суд Москвы в мае 2025 года приговорил Сахарова к 12 годам колонии строгого режима с семикратным штрафом (около 228,2 млн рублей), признав его виновным в получении взятки должностным лицом в размере около 32,6 млн рублей. Второй фигурант дела - бизнесмен Элгуджи Кокосадзе - за дачу взятки осужден на восемь лет с трехкратным штрафом (около 98 млн рублей). Часть арестованных у осужденных денежных средств находится у следственного органа, который возбудил новое уголовное дело в отношении Сахарова, дорогостоящие наручные часы, золотой слиток и ювелирные изделия хранятся в Гохране России, а на квартиры, земельные участки и другую недвижимость фигурантов и их родственников наложены обеспечительные меры.

Так, в ходе расследования уголовного дела о получении особо крупной взятки у Сахарова и его жены было изъято около 26 банковских карт различных столичных кредитных учреждений, а у Кокосадзе - более 20 банковских карт и акции АО "Институт "Оргэнергострой" на сумму более 1 млн рублей. Также у фигурантов в ходе обысков оперативники обнаружили и изъяли два планшетных компьютера Apple, два ноутбука НР и один Apple MacBook Air, два мобильных телефона IPhone 14 Pro, Samsung Galaxy A73 и IPhone 13 Pro, IPhone 6S, IPhone 11 Рго, IPhone X и два загранпаспорта на имя Кокосадзе. Эти меры были приняты для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, который впоследствии никем заявлен не был, взыскания штрафа и других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества.

Как следует из судебных постановлений, стоимость найденных правоохранителями во время обысков ювелирных изделий и дорогостоящих часов только у Кокосадзе составляет около 10 млн рублей. Вся недвижимость, состоящая из квартир, домов, гаражных помещений и земельных участков, принадлежащая Кокосадзе, Сахарову и его жене, находится в Москве и в ближайшем Подмосковье. Кроме того, по уголовному делу был наложен арест на принадлежащий компании "Интэнс инжиниринг" автомобиль Land Rover Range Rover (приблизительная стоимость - 15,4 млн рублей).

Согласно судебным решениям, все операции по банковским счетам, связанные со списанием денежных средств, валютно-обменными операциями и другими перечислениями, были полностью прекращены у Сахарова в пределах 2,3 млрд рублей, у Кокосадзе - в пределах 2 млрд рублей.

Суть первого дела

Мещанский районный суд 27 ноября 2024 года приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении теперь уже бывшего директора структурного подразделения госкорпорации "Росатом" Геннадия Сахарова. Ему было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, Сахаров, занимая должность директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе госкорпорации "Росатом", получил взятку в размере 32 645 545,70 рублей в интересах Кокосадзе, обвиняемого по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Еще за три месяца до возбуждения дела, в декабре 2023 года, Сахарова вывели за штат, а его должность в структурном подразделении госкорпорации была преобразована из одной в две.

Басманный суд Москвы отправил Сахарова в СИЗО в конце марта 2024 года, Кокосадзе изначально также был помещен под стражу, но уже через два месяца после возбуждения дела и признания вины второй фигурант был освобожден из СИЗО и до оглашения приговора находился под подпиской о невыезде. Находящийся под стражей Сахаров вину в получении от бизнесмена особо крупной взятки признал частично. По его словам, деньги он действительно получил от бизнесмена, но за оказание консультационных и иных услуг при строительстве объекта "Долина МГУ" и за иные услуги вне госкорпорации "Росатом", следует из материалов.

В ходе прений сторон гособвинение запросило именно тот срок, который подсудимым впоследствии назначил суд.