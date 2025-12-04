Волгоградского блогера арестовали на два месяца по делу о вымогательствах

Мужчина требовал деньги за нераспространение данных от 100 тыс. до 6 млн рублей

ВОЛГОГРАД, 5 декабря. /ТАСС/. Суд в Волгограде арестовал на два месяца местного блогера Алексея Ульянова, которого подозревают в вымогательстве денег за нераспространение порочащих сведений. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области.

В среду следователи в Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношении местного блогера по подозрению в вымогательстве (ст. 163 УК РФ), мужчина задержан.

"Постановлением Центрального районного суда города Волгограда в отношении Алексея Ульянова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 2 февраля 2026 года", - говорится в сообщении.

По данным следствия, начиная с 2020 года мужчина требовал от руководителей организаций и жителей региона деньги за нераспространение данных от 100 тыс. до 6 млн рублей.

Следствие установлено, что в одном из эпизодов блогер совместно с владельцем анонимного интернет-канала, который проходит обвиняемым по другому уголовному делу, получил от коммерсанта 6 млн рублей, угрожая опубликовать материалы. В другом случае у руководителя еще одной фирмы он вымогал 100 тыс. рублей за неразмещение порочащей информации, но получил отказ, отмечают в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.