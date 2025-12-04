В Темрюке после атаки БПЛА портовая инфраструктура получила повреждения

По предварительной информации, пострадавших нет

КРАСНОДАР, 5 декабря. /ТАСС/. Портовая инфраструктура в Темрюке получила повреждения после атаки БПЛА. Персонал порта эвакуирован, никто не пострадал, сообщает оперштаб Краснодарского края.

"Из-за атаки БПЛА киевского режима повреждены элементы портовой инфраструктуры в Темрюке. Произошло возгорание. <...> По предварительной информации, пострадавших нет, персонал эвакуирован", - говорится в сообщении.