В Приангарье обвиняемого в экстремизме жителя арестовали

Мужчину задержали в аэропорту Шереметьево

ИРКУТСК, 5 декабря. /ТАСС/. Жителя Иркутской области, обвиняемого в активном участии в экстремистском сообществе, направленном против правоохранительных органов, арестовали на два месяца. Перед этим мужчина пытался скрыться в другой стране и был задержан в аэропорту Шереметьево в Москве, сообщили ТАСС в СУ СК РФ по области.

"В Иркутской области под стражу заключен мужчина, обвиняемый в экстремистской деятельности <…> Противоправная деятельность была выявлена оперативниками ГУ МВД, УФСБ и ГУ ФСИН России по Иркутской области. При попытке скрыться в другой стране фигурант был задержан в аэропорту Шереметьево и доставлен в следственный отдел", - сообщили в ведомстве, добавив, что он арестован на два месяца.

39-летнему жителю города Шелехова предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). По версии следствия, в период с ноября 2021-го по ноябрь 2025 года мужчина, имевший авторитет в криминальных кругах Шелехова и Шелеховского района, "осуществлял действия организационного характера в криминальной среде".

"Фигурант принимал активное участие в деятельности запрещенной организации, пропагандировал агрессию в отношении представителей власти и правоохранительных органов, проводил собрания, в ходе которых разъяснял и оправдывал криминальную идеологию экстремистской организации и присущие ей понятия, вовлекал новых членов", - добавили в ведомстве.

Он допрошен. Проводятся следственные действия.