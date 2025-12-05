Рядом с Северными Курилами произошло ощущаемое землетрясение

Магнитуда сейсмособытия составила 4,7

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 5 декабря. /ТАСС/. Сейсмологи зафиксировали ощущаемое землетрясение у Северных Курил, сообщили в филиале федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба Российской академии наук" (ФИЦ ЕГС РАН).

Землетрясение произошло в 12:52 по местному времени (04:52 мск). Эпицентр зарегистрировали в 121 км южнее города Северо-Курильска на глубине 42 км под морским дном. Магнитуда составила 4,7.

Толчки могли ощутить в Северо-Курильске силой 2-3 балла.