Рядом с Северными Курилами произошло ощущаемое землетрясение
Редакция сайта ТАСС
02:29
ХАБАРОВСК, 5 декабря. /ТАСС/. Сейсмологи зафиксировали ощущаемое землетрясение у Северных Курил, сообщили в филиале федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба Российской академии наук" (ФИЦ ЕГС РАН).
Землетрясение произошло в 12:52 по местному времени (04:52 мск). Эпицентр зарегистрировали в 121 км южнее города Северо-Курильска на глубине 42 км под морским дном. Магнитуда составила 4,7.
Толчки могли ощутить в Северо-Курильске силой 2-3 балла.