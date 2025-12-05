ТАСС: в Красноярске арестовали директора Центра транспортной логистики

Андрея Августиновича заключили под стражу по делу о мошенничестве

КРАСНОЯРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Директор госпредприятия Красноярского края "Центр транспортной логистики" (компания - заказчик строительства метро в Красноярске) Андрей Августинович арестован по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Директор ГПКК "Центр транспортной логистики" Андрей Августинович арестован 3 декабря в Красноярске по делу о мошенничестве", - сказали в правоохранительных органах.

Центр транспортной логистики (ЦТЛ) является заказчиком работ по строительству красноярского метрополитена и парковок в Красноярске.

Согласно данным сервиса "ТАСС. Экономика", ЦТЛ владеет долей акций в АО "Краспригород" (занимается пригородными железнодорожными перевозками), а также был управляющей компанией АО "Эра групп", собственника ООО "Аэропорт Емельяново" (Международный аэропорт Красноярск). В 2022 году сообщалось, что центр был собственником 49% акций "Эра групп", осенью 2022 года 15% акций были проданы за 476,2 млн рублей на аукционе. Владельцами ЦТЛ являются Агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края, региональные министерство транспорта и министерство строительства и ЖКХ, а также правительство Красноярского края. В краевом минтрансе заявили ТАСС, что информацией об аресте не владеют.

Директор предприятия Августинович в период с 2016 по 2018 год был фигурантом четырех уголовных дел по статье 201 УК РФ о злоупотреблении полномочиями.