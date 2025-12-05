В Казахстане полиция ищет вандалов, жаривших курицу на Вечном огне

В департамента полиции города Риддер заверили, что правонарушителей найдут и привлекут к ответственности

Редакция сайта ТАСС

АЛМА-АТА, 5 декабря. /ТАСС/. Полиция казахстанского города Риддера разыскивает вандалов, жаривших курицу на Вечном огне обелиска Славы, воздвигнутого в память о воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил городской портал noks.kz со ссылкой на данные департамента полиции (ДП) Риддера. В ДП заверили, что вандалов, которые осквернили обелиск, обязательно найдут и привлекут к ответственности.

По данным портала, акт вандализма заметила городская жительница, которая опубликовала об этом осуждающий пост в соцсетях, сопроводив его фотографиями разложенных на золотой звезде обелиска кусочков курицы. Женщина выбросила недожаренную курицу в урну поблизости и обратилась к властям.

Обелиск Славы был установлен в Риддере, который расположен в Восточно-Казахстанской области, в 1975 году. До 2002 года город носил звание Лениногорск. На мемориальных плитах обелиска увековечены более 5 тыс. имен воинов из Лениногорска, погибших в годы Великой Отечественной войны.