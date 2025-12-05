В Новой Зеландии изъяли кулон в форме яйца Фаберже у проглотившего его вора

Стоимость украшения составляет около $19 тыс.

СИДНЕЙ, 5 декабря. /ТАСС/. Полиция Новой Зеландии сумела изъять кулон в виде яйца Фаберже у мужчины, проглотившего его шесть дней назад в ювелирном магазине Partridge Jewelers в Окленде. Об этом сообщила газета The Guardian.

Спустя шесть дней после инцидента доказательства кражи появились без медицинского вмешательства. Стоимость кулона 007 Special Edition Octopussy Egg Surprise составляет около $19 тыс.

По словам представителя правоохранительныхорганов, полиция Новой Зеландии провела шесть дней, неотрывно наблюдая за каждым посещением подозреваемым туалета. Вечером 4 декабря украшение вышло естественным путем. На фотографии, предоставленной полицией, - рука в перчатке, держащая обнаруженный кулон с длинной золотой цепочкой и неповрежденным ценником. Произведение ювелирного искусства и подозреваемый в его похищении мужчина останутся, согласно сообщению, под стражей.

Кулон в форме яйца Фаберже выпущен ограниченным тиражом в 50 экземпляров и вдохновлен 13-м фильмом об агенте 007 Джеймсе Бонде "Осьминожка" (1983). В центре его сюжета перипетии вокруг поддельного яйца Фаберже.

Подозреваемый должен явиться в окружной суд Окленда 8 декабря. На первом заседании 29 ноября он не признал себя виновным в краже.

Согласно информации на сайте магазина, кулон-яйцо высотой 8,4 см изготовлен из 18-каратного золота и расписан зеленой эмалью. Он инкрустирован 183 бриллиантами и двумя сапфирами. Внутри яйца золотой осьминог с черными бриллиантовыми глазами, украшенный белыми бриллиантовыми присосками.

О Фаберже

Петер Карл Фаберже унаследовал от отца ювелирную мастерскую в Санкт-Петербурге, при нем она стала получать заказы от императорской семьи. По заказу Александра III было создано первое из ювелирных пасхальных яиц, принесших семье наибольшую известность (яйца Фаберже). После революции 1917 года все фабрики и магазины Фаберже были национализированы. К тому времени в его мастерской было изготовлено более 50 императорских пасхальных яиц и 17 яиц для частных заказчиков. Общее количество ювелирных изделий, созданных самим Фаберже и работавшими на него мастерами, превышает 150 тыс.

Значительная часть императорских пасхальных яиц Фаберже была продана за границу советскими властями в 1930-е гг. В настоящее время самые крупные их коллекции выставлены в Музее Фаберже в Санкт-Петербурге (открыт в 2013 году, 13 яиц, включая девять императорских, выкупленных бизнесменом Виктором Вексельбергом у зарубежных коллекционеров) и в Оружейной палате в Москве (10). Ранее самым дорогим пасхальным яйцом от Фаберже было "Ротшильдовское", проданное за $18,5 млн в 2007 году на аукционе Christie’s.