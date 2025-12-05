Число жертв наводнений в Индонезии приблизилось к 850

Еще 547 числятся пропавшими без вести

ТОКИО, 5 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 846 человек погибли в результате сильных наводнений и оползней на острове Суматра в Индонезии, еще 547 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщило Национальное агентства по управлению стихийными бедствиями Индонезии.

По данным ведомства, порядка 2,7 тыс. получили ранения в результате разгула стихии.

Ранее сообщалось, что число жертв превысило 800 человек.

Национальное поисковое и спасательное агентство Индонезии сообщило, что стихийное бедствие было спровоцировано ливнями, которые продолжаются в регионе уже больше недели. Селевые потоки повредили жилые здания, дороги и инфраструктуру, затруднив доступ спасателей в наиболее пострадавшие районы.