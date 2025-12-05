ТАСС: дело Августиновича связано с продажей акций аэропорта Красноярска

Мужчину подозревают в мошенничестве с ущербом региональному бюджету в 2 млрд рублей

КРАСНОЯРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Директор госпредприятия Красноярского края "Центр транспортной логистики" (ЦТЛ) Андрей Августинович арестован по делу о мошенничестве, предположительно связанном с продажей акций красноярского аэропорта по заниженной цене. Об этом ТАСС сообщил источник агентства в компании.

"Дело Августиновича, скорее всего, связано с продажей акций красноярского аэропорта по заниженной цене", - сказал собеседник агентства.

В объединенной пресс-службе судов сообщили, что Августинович подозревается в мошенничестве с ущербом региональному бюджету в 2 млрд рублей. По версии следствия, Августинович и другие лица вступили в сговор, направленный на приобретение права на чужое имущество путем обмана.

Летом 2022 года правительство региона приняло решение продать 15% акций собственника аэропорта Красноярск - компании "Эра групп". Всего в собственности края находилось 49% акций компании. Пакет акций, выставленный на продажу, находился в хозяйственном ведении Центра транспортной логистики. Тогда в правительстве края сообщали ТАСС, что средства от продажи пакета будут направлены на развитие инфраструктуры аэропорта Красноярска. В правительстве отмечали, что блокирующий пакет (25% плюс одна акция) остается в краевой собственности. 7 июля 2022 года сессия законодательного собрания края одобрила продажу. Пакет акций был выставлен на продажу с начальной ценой в 453,5 млн рублей. 21 сентября 2022 года он был продан за 476,2 млн рублей компании "Красинвест", владельца 51% акций "Эра групп".

В июне 2015 года подконтрольная структурам Олега Дерипаски Красноярская ГЭС выиграла аукцион, на котором региональные власти продали 51% акций "Эра групп" (владеет имущественным комплексом аэропорта Красноярск). Краевой бюджет получил от продажи пакета акций 4,05 млрд рублей. В конце 2015 года ГЭС переуступила свои права на актив компании "Красинвест", зарегистрированный в Дивногорске.

О центре

Центр транспортной логистики (ЦТЛ) является заказчиком работ по строительству красноярского метрополитена, парковок в Красноярске. Согласно данным сервиса "ТАСС. Экономика", ЦТЛ владеет долей акций в компании "Краспригород" (занимается пригородными железнодорожными перевозками). Учредителями ЦТЛ являются Агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края, региональные министерство транспорта и министерство строительства и ЖКХ, а также правительство Красноярского края.