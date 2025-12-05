В Донецке завели дело из-за гибели при пожаре двух женщин и младенца

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего

Редакция сайта ТАСС

МАРИУПОЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух женщин и семимесячного ребенка в Донецке, тела которых обнаружили в сгоревшей квартире, сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по Донецкой Народной Республике.

"В квартире, расположенной в доме по улице Железнодорожной в г. Донецк, произошло возгорание. Находившиеся в квартире две женщины и 7-месячный ребенок получили множественные ожоги тела и скончались. <...> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности трем лицам)", - говорится в сообщении.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, проводятся экспертизы.