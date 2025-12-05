Экс-директора меховой фабрики в Якутске заподозрили в присвоении 13 млн рублей

Мужчине избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий

ЯКУТСК, 5 декабря. /ТАСС/. Экс-директор меховой фабрики в Якутске подозревается в присвоении 13 млн рублей, сообщает МВД по Республике Саха (Якутия).

"Возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего бывшего генерального директора меховой фабрики. <...> По версии следствия, в сентябре 2018 года фигурант, занимая должность руководителя финансового агропромышленного концерна, расположенного в городе Якутске, поручил подчиненным работникам перечислить со счета управляемой им организации в адрес подставной фирмы 13 млн рублей под видом оплаты приобретения сувениров. В последующем денежные средства были обналичены и переданы подозреваемому, который распорядился ими по собственному усмотрению", - говорится в сообщении.

Преступление выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России "Якутское". Расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ, продолжается. На время следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.