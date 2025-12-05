ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
ВСУ нанесли артудар по больнице в Васильевке

Повреждено здание и машина скорой
10:19
МЕЛИТОПОЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреляли из артиллерии территорию Васильевской центральной районной больницы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Противник совершил артиллерийский обстрел Васильевской центральной районной больницы. Частично пострадало здание медицинского учреждения и автомобиль скорой помощи. Очередной хладнокровный акт терроризма - обстреляна гражданская больница, где на лечении находятся десятки пациентов, многие из которых не в состоянии передвигаться". - написал он.

Пострадавших среди работников больницы и пациентов нет, на месте работают оперативные службы. 

