ВСУ нанесли артудар по больнице в Васильевке
Редакция сайта ТАСС
10:19
МЕЛИТОПОЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреляли из артиллерии территорию Васильевской центральной районной больницы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Противник совершил артиллерийский обстрел Васильевской центральной районной больницы. Частично пострадало здание медицинского учреждения и автомобиль скорой помощи. Очередной хладнокровный акт терроризма - обстреляна гражданская больница, где на лечении находятся десятки пациентов, многие из которых не в состоянии передвигаться". - написал он.
Пострадавших среди работников больницы и пациентов нет, на месте работают оперативные службы.