На Алтае потерпевшим по делу мошенницы из "Жилфонда" разрешили взыскать ущерб

Общая сумма похищенных средств составила более 121 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

БАРНАУЛ, 5 декабря. /ТАСС/. Алтайский краевой суд изменил приговор, вынесенный в отношении осужденной на семь лет мошенницы Людмилы Авдюхинной, разрешив нескольким потерпевшим обратиться в гражданский суд для возмещения ущерба. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Исключить из приговора решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований части потерпевших. Признать за гражданскими истцами право на удовлетворение гражданских исков и передать вопрос о возмещении гражданских исков указанных потерпевших, до рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства", - сообщили в суде.

Также суд исключил положение о том, что за действия Авдюхиной должна отвечать компания "Недвижимость Барнаула" (ранее "Жилфонд Барнаул"). Остальная часть приговора, включая назначенные наказания, осталась без изменения.

"Квалифицировать действия Авдюхиной по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Исключить из описательно-мотивировочной части приговора указания на признание и учет в качестве смягчающего наказания обстоятельство согласия осужденной после ее заключения под стражу быть экстрадированной для привлечения к уголовной ответственности на территории Российской Федерации", - сообщили в суде.

Ранее Индустриальный районный суд Барнаула признал Авдюхину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Сама Авдюхина свою вину не признала, заявив, что не считает себя мошенницей. В 2021-2022 годах женщина под видом заключения договоров безвозмездного хранения совершила хищение денежных средств у 22 граждан, планировавших приобретение жилья. Также еще девять потерпевших передали ей якобы для участия в инвестиционных проектах свои сбережения.

Общая сумма похищенных средств составила более 121 млн рублей. После совершения преступлений в декабре 2022 года Авдюхина покинула территорию России. В 2024 году она была экстрадирована в Россию из Аргентины.