В Казахстане арестовали активы бизнесмена из списка Forbes на $5,2 млн

Истцом выступил Народный банк республики

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 5 декабря. /ТАСС/. Суд в Казахстане наложил арест на активы одного из богатейших бизнесменов страны Дулата Кожамжарова на сумму порядка 2,63 млрд тенге ($5,2 млн). Об этом сообщило госагентство Казинформ со ссылкой на определение Медеуского районного суда Алма-Аты.

В тексте определения, опубликованном агентством, указывается, что арест наложен на "все движимое и недвижимое имущество ответчиков: ТОО "Группа компаний "Ойл Снаб", ТОО HILL Resources, ТОО HILL Invest, ТОО AvtoTechMas Ltd, Кожамжарова Дулата Пернешевича и Кожамжаровой Гульназ Сагатбековны" в пределах заявленного иска. Истцом выступил Народный банк Казахстана.

По данным Казинформ, Дулат Кожамжаров является братом Кайрата Кожамжарова, который в разные годы занимал посты руководителя антикоррупционных органов, генпрокурора, секретаря Совбеза, а также депутата Сената (верхней палаты) парламента республики. В сентябре в Генпрокуратуре сообщали, что в отношении него начато расследование по статьям о превышении должностных полномочий и легализации денег, полученных преступным путем "в разные периоды его пребывания на руководящих должностях".

Дулат Кожамжаров, по данным казахстанской версии журнала Forbes, входит в число 75 богатейших бизнесменов республики 2024 года и находится на 57 месте. Активы бизнесмена журнал оценивает в $110 млн, отмечается, что его компания Hill Corporation является крупным производителем смазочных материалов в Шымкенте, а также находится в процессе возведения такого же предприятия в Клайпеде в Литве.