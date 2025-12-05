Повредившего в Краснодаре 10 автомобилей мужчину задержали

Назначено проведение экспертизы для установления ущерба

КРАСНОДАР, 5 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который проткнул крыши и колеса более 10 автомобилей в одном из жилых комплексов Краснодара. Об этом сообщается в Telegram-канале городского управления МВД России.

"Краснодарские полицейские задержали правонарушителя, повредившего шины и крыши десяти автомобилей на улице Автолюбителей. Им оказался ранее судимый за кражу 25-летний житель микрорайона Гидростроителей, который в тот вечер совместно с 35-летним товарищем распивал алкогольные напитки", - говорится в сообщении.

Мужчина признался в повреждении автомобилей. "После домашнего застолья мужчины прогуливались по улице и один из них ножом повредил шины и крыши на десяти транспортных средствах. При даче объяснений стражам правопорядка последний не смог назвать причины, подтолкнувшие его на противоправное деяние, сославшись на состояние опьянения", - отмечается в сообщении.

Назначено проведение экспертизы для установления материального ущерба, после чего будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

1 декабря полиция сообщила об обращении в отдел МВД России в микрорайоне Гидростроителей Краснодара более десяти жителей одного из жилых комплексов о повреждении автомобилей.