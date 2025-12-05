В Северной Осетии на чиновников завели дело за взятку

Ее размер составлял 400 тыс. рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Северной Осетии на руководителя и сотрудника федерального бюджетного центра за взятку в 400 тыс. рублей от фермера, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по республике.

"УФСБ России по РСО-Алания выявлена и пресечена противоправная деятельность одного из руководителей и сотрудника северокавказского филиала ФГБУ "Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса", получивших взятку в размере 400 000 рублей от представителя КФХ (крестьянского фермерского хозяйства - прим. ТАСС) за разработку проекта рекультивации земельного участка, выделенного под рыбоводство, с указанием в нем минимального объема восстановительных работ и последующее беспрепятственное осуществление предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении.

Управлениес СУ СК России по РСО-Алания возбуждено уголовное дело по п. п. "а, б, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение взятки".