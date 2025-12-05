В Новосибирской области в ДТП погибли три человека

Еще двое детей пострадали

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в Мошковском районе Новосибирской области. Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, в ДТП погибли три человека, включая ребенка, еще двое детей доставлены в больницу.

ДТП произошло около 15:45 (11:45 мск). По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Avensis выехал на встречную полосу и врезался в грузовик на трассе Р-255 "Сибирь".

"В результате ДТП погибли водитель 1970 г. р., пассажир - женщина 1992 г. р. и двухлетний ребенок. Двое детей 11 и 7 лет доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи", - говорится в сообщении.