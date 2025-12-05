Обыски в мэрии Пензы связаны с делом о мошенничестве с земельным участком

Бюджету города причинили ущерб в размере более 16 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ПЕНЗА, 5 декабря. /ТАСС/. Следователи СК изъяли документацию в мэрии Пензы в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве с земельным участком. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"В рамках расследования уголовного дела следователями следственного управления в администрации города Пензы изъята документация, имеющая значение для следствия", - отмечается в сообщении.

Обвиняемыми по делу проходят руководитель одной из компаний и его представитель. Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Оба фигуранта задержаны и находятся под домашним арестом.

По данным следствия, в июле 2025 года директор общества с ограниченной ответственностью приобрел право собственности на земельный участок по заниженной стоимости, предоставив в мэрию недостоверные сведения. "В результате мошеннических действий городу Пензе причинен ущерб в размере более 16 млн рублей", - сообщили в ведомстве.