Суд не стал взыскивать часть ювелирных украшений с бывшей жены Тимура Иванова

Исковые требования Генпрокуратуры России об обращении в доход государства имущества бывшего замминистра обороны и третьих лиц стоимостью свыше 1,2 млрд рублей удовлетворены частично

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы частично удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры России об обращении в доход государства имущества бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и третьих лиц стоимостью свыше 1,2 млрд рублей. Как уточняет корреспондент ТАСС, суд не стал изымать ювелирные изделия, часы и небольшую часть активов, на перечисление которых ушло около получаса.

Так, удовлетворяя частично иск Генпрокуратуры, судья вернула третьим лицам часть ювелирных украшений, изъятых ранее в ходе обысков во время предварительного следствия. "Не подлежат взысканию в доход государства подвески, цепочки, браслеты, кольца, запонки, колье и серьги из платины и золота, а также обрамленными драгоценными камнями (алмазами, бриллиантами, жемчугом и рубинами)", - сказала судья. Кому какое ювелирное украшение принадлежит, она не уточнила. Кроме того, взысканию не подлежат наручные часы от начальника штаба ВС РФ.

При этом большая часть ювелирных изделий взыскана. Также суд взыскал по принадлежности часть картин, несколько единиц ружей и пистолетов, книги и другие предметы искусства, усмотрев в них тот факт, что они были добыты преступным путем. Среди не возвращенных более десятка автомобилей, принадлежащих бывшей жене экс-замминистра Светлане Захаровой и Иванову, мотоциклы.

Также суд отказал надзорному ведомству в требованиях изъять земельные участки в Карелии, зарегистрированные на ООО "Волжский берег", земельные участки в Раздорах, автомобиль и мотоцикл Тимура Иванова, а также денежные средства на общую сумму более 266 млн рублей, находящиеся на трех расчетных счетах.

Пресненский суд Москвы частично удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры России об обращении в доход государства имущества бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и третьих лиц стоимостью свыше 1,2 млрд рублей. Решение судьи Терезы Жребец подлежит немедленному исполнению. "Иск Генпрокуратуры об изъятии имущества удовлетворить частично. Решение подлежит немедленному исполнению", - сообщила решение судья. Адвокат Иванова сообщил ТАСС, что судебное решение будет обжаловано.

Утром 23 апреля 2024 года Тимур Иванов принял участие в коллегии Минобороны под руководством на тот момент министра обороны Сергея Шойгу, а в районе 17:00 мск он был задержан силовиками в служебном кабинете. В ходе обысков по местам его проживания, а также в местах проживания бывшей жены (брак был расторгнут в 2022 году - прим. ТАСС) и его гражданской жены, которые в том числе были допрошены в статусе свидетелей по делу, как и личный водитель Иванова, следователи изъяли драгоценности и денежные средства.

Позднее в судебном порядке эти обыски, как и само возбуждение уголовного дела коррупционной направленности в отношении экс-замминистра МО РФ, были признаны законными. Следствие практически сразу с момента задержания Тимура Иванова и в ходе предварительного следствия начало устанавливать и выявлять активы, а столичные суды - накладывать на них обеспечительные меры, большая часть которых вошла в список Генпрокуратуры и подлежит изъятию в доход государства.