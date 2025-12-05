В ЛНР двое пожилых мужчин пострадали при атаке БПЛА ВСУ

Их госпитализировали с минно-взрывными травмами

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 5 декабря. /ТАСС/. В Кременском районе ЛНР двое пожилых мужчин пострадали от атаки беспилотника ВСУ. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Два жителя села Новоникольское Кременского района пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ. FPV-дрон спикировал прямо на двух пожилых мужчин", - говорится в сообщении.

Мужчины с минно-взрывными травмами госпитализированы, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.