В ЛНР двое пожилых мужчин пострадали при атаке БПЛА ВСУ
Редакция сайта ТАСС
12:07
ЛУГАНСК, 5 декабря. /ТАСС/. В Кременском районе ЛНР двое пожилых мужчин пострадали от атаки беспилотника ВСУ. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.
"Два жителя села Новоникольское Кременского района пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ. FPV-дрон спикировал прямо на двух пожилых мужчин", - говорится в сообщении.
Мужчины с минно-взрывными травмами госпитализированы, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.