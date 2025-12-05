В Твери в двух квартирах пресекли работу нелегальных узлов связи

Задержанный житель Московской области действовал в составе организованной преступной группы

ТВЕРЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Полицейские пресекли работу нелегальных узлов связи в двух квартирах в Твери. Задержанный житель Московской области действовал в составе организованной преступной группы, сообщила пресс-служба УМВД России по Тверской области.

"Сотрудники управления по борьбе с киберпреступлениями регионального УМВД в результате оперативно-разыскных мероприятий обнаружили абонентские терминалы пропуска трафика, которые использовались дистанционными мошенниками с целью обмана граждан. По данным полицейских, 21-летний житель Московской области в двух арендованных квартирах на бульваре Гусева и улице Коминтерна города Твери, действуя в составе организованной группы, выполнял функции оператора нелегального узла связи. На такой способ криминального заработка молодой человек откликнулся в интернете и вскоре получил от вербовщиков необходимую технику и средства связи", - говорится в сообщении.

В квартирах были установлены четыре sim-бокса не менее чем на 1 тыс. sim-карт разных операторов. Молодой человек обеспечивал их бесперебойное функционирование, регулярно отчитываясь о проделанной работе. За это он еженедельно получал $500 США. В квартирах также нашли и изъяли телефонные sim-карты, GSM-шлюзы, мобильные телефоны, банковские карты, ноутбук и Wi-Fi роутер.

Сотрудники следственного управления УМВД России по городу Твери возбудили уголовное дело по части 3 статьи 274.3 УК РФ (обеспечение функционирования абонентского терминала пропуска трафика или его основных частей, совершенные в целях совершения иного преступления, совершенные организованной группой). Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Полицейские работают над установлением и задержанием сообщников, а также выявлением других эпизодов преступной деятельности.