Жителя Карачаево-Черкесии заочно осудили на восемь лет за фейки о ВС России

Фигурант скрывается за пределами РФ и объявлен в международный розыск

Редакция сайта ТАСС

ЧЕРКЕССК, 5 декабря. /ТАСС/. Суд в Карачаево-Черкесии (КЧР) заочно приговорил местного жителя к восьми годам лишения свободы за распространение фейков о Вооруженных силах РФ, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов республики.

"Черкесский городской суд КЧР заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ по мотиву политической ненависти). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что 21 февраля 2023 года осужденный с целью формирования негативного отношения к действиям ВС России и государственных органов на территории Украины в ходе проведения СВО разместил в интернете видео, которое сопроводил устными заведомо ложными утверждениями.

Фигурант скрывается за пределами РФ и объявлен в международный розыск, отметили в пресс-службе суда.