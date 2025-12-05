Боевика "Айдара" приговорили к 18 годам колонии строгого режима

Осужденный добровольно вступил в запрещенную в России организацию и принимал участие в боевых действиях на территории ДНР до мая 2020 года

МАРИУПОЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима 39-летнего бойца запрещенной в России террористической организации "Айдар", сообщили в прокуратуре ДНР.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что осужденный добровольно вступил в батальон "Айдар" еще в январе 2019 года. Прошел подготовку на территории объединенного учебно-тренировочного центра войск связи ВСУ, расположенного в городе Полтава Полтавской области Украины, принимал участие в боевых действиях на территории ДНР до мая 2020 года.

Дело рассматривалось по ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе).