В Якутии двое пострадали при взрыве газового баллона в автобусе

На место происшествия выехали специалисты "Сахатранснефтегаза"

ЯКУТСК, 5 декабря. /ТАСС/. Взрыв газового баллона внутри вахтового автобуса произошел в Якутии, два человека пострадали. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия).

"В 15 км от села Кюбяинде в местности Среднетюнгское Вилюйского района произошел хлопок газового баллона внутри вахтового автобуса. Пострадали двое мужчин 1982 и 2004 годов рождения, они будут доставлены в Центральную районную больницу Вилюйска", - говорится в сообщении.

Для установления точных причин происшествия на место выехали специалисты "Сахатранснефтегаза".