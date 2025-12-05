В Якутии двое пострадали при взрыве газового баллона в автобусе
Редакция сайта ТАСС
12:42
ЯКУТСК, 5 декабря. /ТАСС/. Взрыв газового баллона внутри вахтового автобуса произошел в Якутии, два человека пострадали. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия).
"В 15 км от села Кюбяинде в местности Среднетюнгское Вилюйского района произошел хлопок газового баллона внутри вахтового автобуса. Пострадали двое мужчин 1982 и 2004 годов рождения, они будут доставлены в Центральную районную больницу Вилюйска", - говорится в сообщении.
Для установления точных причин происшествия на место выехали специалисты "Сахатранснефтегаза".