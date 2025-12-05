Изобретателя Ревина приговорили к 24 годам за передачу прожектора "Азову"

Суд также назначил генеральному директору компании "Прожектор" штраф в размере 600 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

Виталий Ревин © Мяйле Архангельская/ ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд назначил 24 года лишения свободы генеральному директору компании "Прожектор" Виталию Ревину (внесен в РФ в перечень террористов), обвиняемому в передаче полку "Азов" (запрещенная в России террористическая организация) зенитного прожектора для обнаружения российских беспилотников. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Ревину 24 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - огласил текст приговора председатель коллегии из трех судей. Уточняется, что первые шесть лет осужденный проведет в тюрьме, остальное - в колонии строгого режима. Суд назначил Ревину штраф в размере 600 тыс. рублей.

Ранее прокурор требовал назначить подсудимому 25 лет лишения свободы.

Ревин был признан виновным по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Как рассказали ТАСС в пресс-службе прокуратуры Москвы, в сентябре 2023 года Ревин передал "Азову" через украинский волонтерский центр самостоятельно изготовленное им техническое средство для борьбы с БПЛА. Также он приобрел через иностранные торговые интернет-площадки комплектующие для 30 технических средств и осуществил их поставку в адрес представителя террористической организации, а также оказал консультационную помощь при сборке данного оборудования до пригодного к использованию состояния.

Приговор в законную силу не вступил. Адвокат осужденного Роман Лызлов заявил журналистам, что подаст апелляцию.