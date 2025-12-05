В Ярославле в доход РФ обратили свыше 43 млн рублей от незаконной прибыли ОПГ

Четверых жителей города признали виновными в незаконной банковской деятельности

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Кировский районный суд Ярославля удовлетворил иск прокуратуры Ярославской области и обратил в доход государства более 43 млн рублей, полученных организованной преступной группой в результате незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

В 2023-2024 годах приговорами суда, вступившими в законную силу, четверо жителей Ярославля в возрасте от 26 до 44 лет были признаны виновными в незаконной банковской деятельности. Было установлено, что они осуществляли кассовое обслуживание юридических лиц, удерживая в свою пользу вознаграждение за проведенные операции. В результате этого ими был получен незаконный доход, превышающий 43 млн рублей. В соответствии с федеральным законом осуществление банковских операций без лицензии влечет взыскание всей суммы, полученной в результате такой деятельности.

"Решением Кировского районного суда города Ярославля требования прокурора удовлетворены в полном объеме, с ответчиков в солидарном порядке в доход Российской Федерации взыскана незаконно полученная прибыль в размере более 43 млн рублей. Для обеспечения исполнения решения на имущество ответчиков наложен арест", - говорится в сообщении.