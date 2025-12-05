Двум обвиняемым по делу экс-замминистра строительства ДНР продлили арест

Вадим Выгулярный и Илья Леонов останутся под стражей до 10 марта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы продлил арест двум обвинямым по делу бывшего первого замминистра строительства ДНР Юлии Мерваезовой. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Выгулярному и Леонову до 10 марта", - заявили агентству.

Как сообщалось ранее, в деле Мерваезовой и бывшего руководителя Главного военно-строительного управления №8 (ГВСУ №8) Вадима Выгулярного также фигурируют экс-глава Главного управления обустройства войск (ГУОВ) Евгений Горбачев, осужденный год назад за мошенничество, и два обвиняемых в создании фирм-однодневок для хищения денег у МО РФ субподрядчика ГУОВ, которое признано одной из потерпевших сторон по первому делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. ГУОВ занимается строительством жилых, культурных, спортивных, образовательных и других социально значимых и специальных объектов Минобороны РФ.

Как указано в судебных документах, Горбачев, который был учредителем столичного ООО "Спецстрой-1", в октябре 2024 года приговорен к 5,5 года лишения свободы по делу о хищении мошенническим путем более 230 млн рублей, выделенных на создание объектов МО РФ в Арктике. На момент привлечения к уголовной ответственности он занимал должность исполнительного директора АНО "Военно-спортивный клуб "Победа". Мосгорсуд признал законным приговор, который он обжаловал в кассации.

По первому делу с ним проходил соучредитель и фактический руководитель ООО "Технострой" Виталий Прудников. В июле прошлого года, практически в середине судебного разбирательства, он заключил контракт с МО РФ и убыл для участия в зону СВО, где его назначили пекарем в подразделении обеспечения танковой армии объединенного стратегического командования, следует из документов. В конце августа в рамках объединенных в одно производство новых уголовных дел по фактам хищений денег Минобороны Прудникова после допроса этапировали в Москву для очных ставок со свидетелями и другими фигурантами, предъявили ему обвинение и арестовали. Пятым фигурантом уголовного дела стал учредитель строительной компании "Зодчий" Илья Леонов. На избрании ему ареста в Москве следователь заявил, что бизнесмен пытался скрыться за границей, а причастность Леонова подтверждается показаниями свидетелей, подозреваемых, обвиняемых, а также заключениями судебных экспертиз.

Уголовное дело о хищении денежных средств у Минобороны было возбуждено в июне 2023 года. С ним в одно производство объединено пять уголовных дел о хищениях.