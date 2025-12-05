В суд Курска поступило дело о растрате против экс-депутата Васильева

Ему предъявили обвинение в растрате бюджетных средств на общую сумму свыше 152 млн рублей, выделенных стройфирме

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Ленинский районный суд Курска сообщил о поступлении уголовного дела в отношении экс-депутата Курской областной думы Максима Васильева, которому предъявлено обвинение в растрате бюджетных средств на общую сумму свыше 152 млн рублей, выделенных стройфирме на возведение фортификаций. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы региона.

"В Ленинский районный суд г. Курска поступило уголовное дело в отношении Васильева М. С., обвиняемого в растрате бюджетных средств. Органами предварительного следствия Васильеву Максиму Сергеевичу предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ: в составе организованной группы совершил растрату бюджетных средств на общую сумму более 152 млн руб., выделенных ООО "КТК сервис" для возведения опорных пунктов на территории Курской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Васильевым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве и рассмотрении дела в особом порядке, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Решается вопрос о принятии дела к производству суда, отметили в пресс-службе объединенной судебной системы Курской области.