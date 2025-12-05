В Красноярском крае автобус с вахтовиками съехал в кювет

Четыре человека получили травмы

КРАСНОЯРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Вахтовый автобус с 25 рабочими съехал в кювет на автодороге Енисейск - Высокогорский в Красноярском крае. Четыре человека получили травмы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

"Предварительно установлено, что сегодня в дневное время на 42-м км автодороги Енисейск - Высокогорский 35 летний водитель автомобиля "Нефаз", двигаясь со стороны поселка Епишино, не справился с управлением и допустил съезд с дорожного полотна в левый по ходу движения в кювет с последующим опрокидыванием", - говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Установлено, что водитель был трезв, остальные подробности происшествия выясняются.